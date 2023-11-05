日本一激戰至生死戰，中央聯盟代表阪神虎5日G7，憑藉4、5兩局各打下3分將比賽定調，最終以7比1阻止歐力士猛牛衛冕，阪神也是自38年來首度在日本一封王。

歐力士先發投手宮城大彌才在日本一G2投出6局無失分，替球隊扳回一城，相較之下阪神推出的右手側投青柳晃洋，不僅未曾在季後賽登板，例行賽也投得跌跌撞撞，單季自責分率首度破4。

不過生死第7戰是由阪神率先突破僵局，4局上1出局，新人森下翔太抓準內角速球，敲出三游間滾地安打，第4棒大山悠輔觸身球上壘，前運動家內野手、本季加盟阪神的紐斯（Sheldon Neuse）發威，轟出左外野方向全壘打，一舉替球隊攻下3分。

阪神馬不停蹄，5局上1出局坂本誠志郎、近本光司連續安打，中野拓夢敲出內滾造成雙殺，但阪神提出挑戰推翻判決，繼續有著一、三壘有人機會，歐力士選擇換投，由40歲老將比嘉幹貴登板，仍無法抵擋森下翔太火熱的棒子，敲出帶有1分打點安打，個人6分打點追平新人在日本一最多紀錄，大山悠輔、紐斯的適時安再添兩分，阪神6比0持續擴大領先。

9局上森下翔太打出本場第3支安打，同時也打破新人在日本一最多打點紀錄，阪神虎7比0領先歐力士。9下歐力士重炮頓宮裕真揮出陽春彈避免完封。