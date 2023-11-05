國民黨主席朱立倫5日出席立委該黨總統候選人侯友宜與南投立委參選人孔文吉、馬文君、游顥聯合競選總部成立大會，對於藍白合未來是否會有下1次未置可否，但重申該黨提出的「德國式民調」就是兼具總統個人與團隊的全民調，還暗諷柯「台灣不能只靠1個大總統」。

朱立倫說，大家說要改革，國民黨提出的德國式民調就是全民調的1種，畢竟以後台灣不能靠1個超級大總統，要靠團隊啊，所以才提出各民調跟團隊滿意度各占一半的民調方式。

朱立倫指出，柯文哲主席特別強調要全民調，但國民黨重視的不只是個人還有團隊，這是未來推動聯合政府或推動第3波民主改革相當重要的目標，「就是要重視團隊，不只是個人」。

他並呼籲所有主流媒體趕快來做民調，這個民調可以包括「柯侯配、侯柯配」對上「賴蕭配」，結果是如何，政黨支持度是怎麼樣，「答案不就出來了嗎？」用這樣的方式讓大家有參考資料。

朱立倫表示，不要談誰讓誰多少，就是看這些主流媒體做的民調的資料，不就是柯文哲主席所稱「最公平公開的方式」？他強調，藍白合不必有情緒上的字眼，他也不多說任何事情、不要傷感情，只要持續往前努力，「個人跟政黨都沒那麼重要，人民贏、台灣贏、中華民國贏，才是最重要。」

對於媒體提問藍白合如果破局，最後副手人選有可能是韓國瑜嗎？對此朱立倫並未正面回應，僅表示韓市長是國民黨最重要的資產，一直主動犧牲奉獻，他非常感謝韓市長，不但在幾場重要造勢發揮功能，對藍白整合也做很大付出，目前還是要先見到最大的可能性，團結所有力量，以人民主流民意為最大依歸，一起努力。