國民黨立委參選人廖先翔被爆出違法興建豪宅，還佔用國有地蓋停車場，他今天宣布要整棟拆除，也喊話民進黨總統參選人賴清德以身作則，拆除違建老家。而國民黨台中立委候選人廖偉翔也質疑賴清德，身為民進黨總統候選人，連拆自己違建的魄力都沒有，如果當上總統，絕對是全國恥辱。

廖偉翔指出，賴清德昨天在新北致詞時哭哭啼啼，講自己家違建的狀況跟廖先翔的違建不一樣，所以別人都不拆就是壞，自己不拆就是正義，請問到底哪裡不同？是因為你的違建比較有台灣價值、還是採用了「綠」建材？

廖偉翔表示，看看廖先翔的回應就知道，原來真的不一樣呢！廖先翔家的違建要拆了，賴清德的還沒動。相比於廖先翔一被攻擊，立刻認錯表達將拆除改善，賴清德老家的違建，一下推託是父輩留下來的，又說自己有門牌、還說是民國70年的既存違建，結果空拍圖很明顯就可以看到，賴清德老家就是越蓋越大、越蓋越多，根本連抝都不用抝。

廖偉翔痛批賴清德，身為民進黨總統候選人，連拆自己違建的魄力都沒有，只知道哭哭啼啼的攻擊國民黨的立委候選人，難道不覺得自己連一個立委候選人的格局都沒有嗎？自己連違建都沒魄力拆，還敢指責別人，更拖全黨護航。賴清德如果當上總統，絕對是全國恥辱。

廖偉翔直言，再來，新潮流的賴品妤也是荒謬至極，廖先翔祖父輩的違建硬要扣到廖先翔身上，那麼賴品妤父親曾經掛過負責人的公司「恩富資本」大賺台電1度9.59元的綠能財、還被踢爆埋爐碴的惡行，就請賴品妤不要切割，這兩件事都比違建還嚴重太多了！

廖偉翔痛批，這「兩賴」，一個以礦工之子當擋箭牌堅持不處理違建，一個父親爭議更多，還敢攻擊對手家人，簡直是「綠能你不能」的最佳寫照。