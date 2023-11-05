民眾在重慶江北嘴江灘公園夜市賞景、遊玩。山城重慶的夏夜，「夜經濟」昇溫，夜間消費活力湧動。（中新社）

重慶夜經濟的活力在全大陸數一數二，連續三年蟬聯「中國十大夜經濟影響力城市」榜首，以洪崖洞、大九街、磁器口、長嘉匯、紫薇路等為代表的一大批夜間消費新地標、新場景，入夜後燈光華麗璀璨，吸引大量遊客前來打卡消費，成為推動重慶經濟發展的重要引擎。

重慶依山而建、因水而興，獨特的地貌特徵形成亮麗的文旅名片，璀璨奪目的「山城夜景」為夜間經濟發展奠定了良好基礎。當前，重慶正全力培育建設國際消費中心城市，為重慶夜間經濟發展注入新動能。

截止目前，總人口逾3200萬的重慶全市已建成49個城市核心商圈（其中規模達百億級的商圈有12個）、23條市級特色商業街區、33條市級夜市街區，圍繞「兩江四岸」初步構建形成夜間經濟核心區，湧現出以洪崖洞、大九街、磁器口、長嘉匯、紫薇路等為代表的一大批夜間消費新地標、新場景，吸引市內外遊客前來打卡消費。

重慶連續三年蟬聯「中國十大夜經濟影響力城市」榜首，夜間經濟已成為推動重慶國際消費中心城市培育建設新的引擎。