傳出民眾黨有意將中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長、陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發輿論譁然，她今日大動作澄清自己從未加入中國共產黨，連共青團都沒有加入，要求民進黨總統參選人賴清德拿出證據。賴清德則在今晚播出的網路節目《下班瀚你聊》中直指徐春鶯本身經歷和主張有問題。

賴清德直言，徐春鶯本身的經歷有問題，主張也有問題，例如主張祖國應該盡速統一台灣，而國會議員可以監督國政、審查預算，接觸到國家的國防外交，或是其他領域的極機密文件。意外的是，他說出自身憂慮後，民眾黨主席柯文哲竟然說，那就不要讓徐去國防外交就好了，改去內政委員會或其他委員會。

賴清德質疑，今天若要審國防外交的機密預算，每個立委都會收到機密文件的摘要版，在展示機密文件時，每個立委也都有資格進去看，其他委員會也有各自的機密文件。他批評，柯文哲因為沒有國會歷練，不知道國家怎麼運作、如何審查預算，對監督國政一知半解，「所以我是基本上是對事，不是對人」。