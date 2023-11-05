重慶市南岸區南濱路煙雨公園，日前舉辦「彩虹集市」。集市上特色小吃、飲品、手工藝品等攤位依次排開，既有濃濃的煙火氣，又散發著十足的時尚範兒，成為秋日山城夜晚一道亮麗的風景線，為城市夜經濟增添了不少活力。（中新社）

重慶夜經濟成為城市著名特色，吸引眾多遊客前來打卡。分析其成功原因，包括美景和美食兩大元素，視覺和味覺的雙重盛宴，讓遊客流連忘返。

重慶夜間經濟具有以下三個方面顯著特徵：

一是暢遊夜色美。重慶山城多層次、立體化，大江大川、大橋大城景致交融，由長江、嘉陵江構成「兩江四岸」的璀璨夜景美不勝收，猶如一幅意境優美的「山水畫」；

二是美食夜味濃。重慶美食麻辣鮮香、遠近聞名，各類美食讓重慶夜間經濟充滿了「煙火氣」和「人情味」，深受消費者青睞；

三是特色場景多。重慶重點突出山城特色，聚焦「江崖街洞天」，大力發展「後街經濟」、「小巷經濟」、「雲端經濟」，夜間消費新場景不斷湧現，夜間消費品質持續提升，讓廣大消費者沈浸其中。

在夜間經濟發展方面，重點突出發展以下工作：

一是強化力量整合，凝聚夜間經濟發展合力。建立「市區（縣）聯動、部門互動、政企共推」工作機制，各區縣均將夜間經濟作為城市經濟發展新的增長點予以培育，市級各部門樹立開放包容的服務理念，推動夜市街區集聚發展，從景觀打造、公共設施配備、交通接駁、金融支持等方面加強建設配套，堅持「政府引導、市場主導」原則，成立市級夜間經濟聯合會加強行業統籌，積極引導企業參與夜間經濟建設，為夜間經濟發展注入強勁動能。

二是強化規畫引領，打造夜間多元消費場景。聚焦「1＋10＋N」夜間經濟發展格局，推進「兩江四岸」核心區建設，打造十八梯、龍門浩老街等一批夜間消費新地標，建成山城巷、鵝嶺二廠、鎏嘉碼頭、金剛碑、天生天城等一批新場景，推動夜間經濟示範區創建，有效拓展了夜間消費新空間。

三是強化商旅文融合，豐富夜間消費業態。依託商圈、夜市街區商業網路體系，推動商文旅體深度融合，圍繞「夜味」、「夜養」、「夜賞」、「夜玩」、「夜購」，進一步豐富夜間消費業態，增加夜間消費供給，滿足消費者多元化消費需求，夜品火鍋美食、夜享重慶溫泉、夜賞馬戲川劇、夜看「印象武隆」、夜遊兩江景點、夜逛商圈購物已在重慶形成常態、蔚然成風。

四是強化品牌打造，擴大夜間經濟影響力。以「愛尚重慶、愉悅生活」為主題，先後培育舉辦4屆「夜市文化節」，升級舉辦4屆「不夜重慶生活節」，著力打造夜間消費活動品牌，「不夜重慶」影響力持續擴大；加強夜間集市發展引導，打造形成小熊、奇遇、OK、小橙、格物等一批知名集市品牌；持續開展「夜間網紅打卡地」徵集和山城「十大」夜遊景點網路投票活動，製作「不夜重慶」打卡地圖，加強夜間消費場景推介，不斷擴大對外影響力。