王力宏經歷離婚官司風波後，近日漸漸復出，也不時更新社群網站與網友互動。近日他飛往北京欣賞攝影展，當起「吃播博主」品嚐當地美食，嘗試「豆汁」喝一口秒變臉，影片曝光。

王力宏把握空閒時間，嘗試北京知名的餐廳必吃在地美食，影片中他點了滿桌子食物，包括甜燒餅、牛肉鹹燒餅、焦圈，其中還有出名的「豆汁」，初次體驗喝豆汁的他，在喝下第一口之後，臉色瞬間扭曲大變：「前面那一剎那有點強欸」，在嘗試第二口之後，王力宏說：「蠻多醋，很酸」，直到第三口才似乎有點適應：「沒那麼酸了，是綠豆吧，我第一次喝，來北京那麼多次，第一次喝到豆汁」。

王力宏初次體驗喝豆汁，嘗試第一口之後，臉色瞬間扭曲大變。（翻攝自王力宏 微博）

不過在吃「焦圈」的時候，王力宏則表示好評，大讚：「這個好吃，這個很厲害」。隨後忍不住又搭配著喝了幾口豆汁，看到王力宏的舉動後，工作人員也驚訝表示「你能喝這麼多口，超厲害」，王力宏只尷尬地笑了幾聲。

自今年底開跑的《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》世界巡迴演唱會，王力宏第一站選在美國拉斯維加斯，接著到泰國曼谷開唱，9月回到台北小巨蛋，11月將在馬來西亞吉隆坡的雲頂雲星劇場舉行兩場表演，而近日「海潮宇宙音樂節」新一波邀請名單中出現他的名字，可說是正式重返大陸舞台。