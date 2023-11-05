前高雄市長韓國瑜出席國民黨總統參選人侯友宜的大型造勢會，金句連連，每一場都成焦點。國民黨新北市議員葉元之認為，不分區立委第一名很適合韓國瑜，最近有韓國瑜監督民進黨的影片，在網路上熱傳，代表他仍非常有power。

葉元之今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，藍白能夠談出結果最好，因為兩人合，對推動政黨輪替比較有幫助。但如果真的談不成，這段期間反而留下很多仇恨值，得不償失。

葉元之更指出，萬一藍白若合不成，很多人說，韓國瑜要不要來當副手，組成「侯韓配」，甚至有人建議「柯韓配」，認為這一組很強，因為韓國瑜可以把郭粉拉回來。也有國民黨的人認為應該「侯韓配」，不只可以把韓粉從鴻海創辦人˙郭台銘那邊拉回來，也可以把韓粉從民眾黨總統參選人柯文哲那邊拉回來。

對此，葉元之認為，還是要看韓國瑜的意願，他連總統都不選，忽然間叫他去跟別人搭配，他會不會願意？他認為，不分區第一名很適合韓國瑜，最近有韓國瑜監督民進黨的影片，他以前講的一些話在網路上熱傳，代表他仍然非常有power。