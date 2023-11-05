民進黨主席賴清德上任在黨內推動諸多改革，也屢屢傳出自家人不滿，他在今晚播出的網路節目《下班瀚你聊》中解釋，改革並非主席一個人拍板即可，但各項做法其實都有得到黨內支持，而黨內改革看似無情，但這也是對社會的感情。他也提到，從民調看來，民進黨支持者也有超過90％以上支持他，此數字也可以印證黨內大團結。

賴清德解釋，他在黨內推動各項改革時，其實都贏得民進黨內和中執會的支持，因為改革法案必然要經過中執會，並非主席一個人拍板定案，因為大家都知道，民進黨有責任坦然面對社會的各項問題，如果黨內出現問題的話，必然要勇於解決。

賴清德認為，黨內改革看似無情，但這也是對社會的感情，這也是對民進黨支持者的責任，更是對社會的承諾也好，「這個也是我們多情的一面。」

面對外界質疑民進黨派系鬥爭激烈，他認為，民進黨的文化就是對內競爭、對外團結，這沒有問題，從民調看來，民進黨支持者也有超過90％以上支持他，此數字也可以印證黨內大團結，大家都有使命感，知道自己對台灣的責任，以及對社會的承諾，大家都想守護台灣，同舟共濟，共同面對困難並解決問題。