韓國金融服務委員會（FSC）5日宣布，從6日開始禁止在股市放空，直到明年6月底止。因為在金融市場持續不明朗之下，大型外國投資銀行紛紛放空，給股市構成不公平交易的環境。

FSC主席Kim Joo-hyun強調，再次實施禁空令的目的，是要給散戶、法人與外資等創造一個「公平競爭環境」。若不發出禁空令，是不可能維護公平交易的環境。

他表示禁空令在明年6月底到期時，將評估公平環境是否有大幅改善，來考慮要解除抑或繼續實施禁空令

韓國在2020年3月到2021年5月新冠疫情期間，禁止放空KOSPI 200指數和KOSDAQ 150指數的股票。這兩大指數的成份股均是韓國股市裡市值最大的股票。韓國主管機構現在重施故技，理由是協助主管機關改進交易規則和系統。

金融監督院（FSS）10月15日表示，發現兩家總部在香港的投資銀行在韓國進行違法的「裸賣空」，即沒借券而直接在市場上賣出不存在證券，涉及交易金額各達400億和160億韓元。