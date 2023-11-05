以色國防部長加蘭特(Yoav Gallant)在記者會上呼籲加薩人民一起快速結束戰爭，那就是幫忙殺死哈瑪斯首領，這樣犠牲最少，戰爭最快結束。

以色列時報(Times of Israel)報導，過去兩天視察了北部邊境和南部邊境後，以色列國防部長加蘭特表示，目前國防軍裡個個同仇敵愾，預備役士兵告訴他，「他們準備戰鬥直至勝利，只要一聲命令，就可以投入戰鬥，就算需要一年的時間也在所不惜。」

加蘭特在記者會上說：「我們這裡的士兵，他們做好了一切準備。這種決心一直是以色列軍民的特點。」

哈瑪斯第2把交椅辛瓦爾，被認為是10月7日恐攻的行動策劃人。(圖/美聯社)

加蘭特說，以色列軍隊在安息日期間，與加薩恐怖分子進行了激烈戰鬥，從南部和北部持續推推加薩市，也已經找到好幾個指揮所，以及隧道入口。士兵們持續在隧道裡與恐怖分子作戰，達到一定進展後就摧毀這些隧道。目前已擊殺12名哈瑪斯部隊的營級指揮官，我們將持續肅清他們。

他說，「哈瑪斯的手段毫無底限，這與他們的領導階層很有關係，我們將要找到辛瓦爾(Yahya Sinwar)並消滅他。如果加薩居民比我們先找到他，提前一步殺死，那麼戰爭就會結束。」

辛瓦爾是最堅定的反以色列份子，在哈瑪斯領導層中排名第2，卻是實質的武裝份子總指揮。他曾在以色列坐牢25年，期間學會希伯來語，也熟悉以色列的決策模式。

加蘭特表示，以色列「對與真主黨的戰爭沒有興趣」。但他強調以色列國防軍不會顧此失彼，空軍正在關注那裡的發展，保留了大部分力量。要是真主黨領導人哈桑•納斯魯拉(Sheik Hassan Nasrallah)「犯下錯誤決定」(決定參戰)，那麼以色列會決定黎巴嫩的命運。

在回答記者提問時，加蘭特重複說：「戰爭結束時，加薩將不再有哈瑪斯。以色列會和美國就當地政治問題進行協商並解決。」