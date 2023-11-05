2023全球硬科技創新大會近日在西安開幕，大陸科技業者與科研人員發布一系列重大科技成果。其中大陸光伏企業自主研發的晶矽-鈣鈦礦疊層太陽能電池，以33.9%的光電轉換效率刷新世界紀錄，成為目前全球疊層太陽能電池效率最高紀錄。

《快科技》報導，根據國際權威機構的最新認證，中國企業自主研發的晶硅─鈣鈦礦疊層電池效率達到33.9%，打破了此前由沙烏地阿拉伯特研究團隊創造的33.7%的紀錄，成為目前全球疊層太陽能電池效率的最高紀錄。

專家指出，若在原有的晶矽太陽能電池上面疊加一層寬頻隙的鈣鈦礦材料，它的理論極限效率甚至可以進一步達到43%。（圖／央視截圖）

隆基綠能中央研究院技術專家劉江還指出，若在原有的晶矽太陽能電池上面疊加一層寬頻隙的鈣鈦礦材料，它的理論極限效率甚至可以進一步達到43%。

報導指出，光電轉換效率是評價光伏技術潛力的核心指標，簡單來說，就是讓同樣面積、吸收同樣的光的太陽能電池發出更多的電。若以2022年全球新增光伏裝機240GW計算，即便是效率提升0.01%，每年就可多發1.4億度電。

中國光伏行業協會副秘書長江華表示，一旦這種高效率的電池技術真正實現量產，將促進光伏發電成本大幅度下降，對於推動中國與全球光伏市場的增長都是極大利好。