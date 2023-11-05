看起來七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）不會再隨意挑戰聯盟的底線了，5日對陣太陽的比賽，恩比德差點就要做出雙手在胯下交叉的猥褻動作，所幸及時收手，避免再次遭到聯盟罰款。

恩比德會做出該動作，源自於今年WWE（美國職業摔角）在七六人球場Wells Fargo Center進行巡迴比賽，為了致敬剛回歸的傳奇摔角團體DX，因而做出他們的招牌手勢，當時就已經被聯盟盯上，就算恩比德喊冤也沒用，聯盟還是選擇開出罰單警告他。

只是恩比德依然故我，日前再度於對陣拓荒者比賽中做出，一次還不上癮，連續好幾次不雅動作，沒有意外被聯盟開罰3萬5千美元。嚐到苦頭的恩比德不敢再造次，5日交手太陽，恩比德在高位準備單打厄班克斯（Drew Eubanks），一個漂亮轉身長驅直入，還在對方頭上扣籃，造成對手犯規獲得加罰機會。

起身後恩比德想試著慶祝，不過似乎已經記取教訓，正當他雙手舉高時，只是把手放在腦後，做了一次小小的晃動，令人啼笑皆非。恩比德整場比賽表現出色，以18投9中攻下26分，貢獻11籃板，帶領七六人以112比100輕鬆勝出。