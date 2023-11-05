26歲俄羅斯女演員娜然是俄羅斯和蒙古混血，宛如仙女的外貌讓她從模特兒時期就小有名氣，還曾是周杰倫MV女主角，最近在《封神》系列電影演出蘇妲己，更讓她終於爆紅。近日甄子丹師傅資深導演袁和平在小紅書招募新片女主角，還列出3大條件，沒想到網友狂推娜然，為了她一定會買票捧場。

資深導演袁和平過去曾是武打巨星甄子丹的師傅之一，雖然他已經高齡78歲，仍對戲劇充滿熱忱，近日還在小紅書上發文，透露他籌備的新片《鏢人：風起大漠》要招募女主角，3大條件是「視覺年齡18至25歲、有武術或舞蹈背景、無論有無表演經驗都歡迎」。

大導演袁和平最近在小紅書透露尋找新片女主角，網友看完條件全都大推娜然。（圖／摘自小紅書）

該片主要是大漠女英雄的故事，當袁和平發文不久後，大批網友第一時間都想到俄蒙混血美女娜然，紛紛留言狂推，「娜然長得漂亮又會騎馬，在《封神》也很亮眼，很適合的感覺」、「袁導快找娜然，她有機會變成下一個章子怡啊」、「娜然26歲但長得超嫩，OK的吧」。

娜然在費翔主演的史詩電影《封神第一部：朝歌風雲》中，擔任女主角之一蘇妲己，她的盛世美顏加上空靈氣質，更被形容是「最嫩妲己」，在拍片時她更只有20、21歲，如今越變越小女人，也讓粉絲很期待她往後的表現。娜然曾是周杰倫經典歌曲〈告白氣球〉的女主角，當時她的美貌就有掀起網友熱烈討論。