泰國館因為泰國推出台灣民眾遊泰免簽，5日台北旅展現場，吸引不少人潮。（陳韻萍攝）

旅行社表示近期詢問泰國旅遊的民眾比免簽前增加4到5成，實際買氣則增加2至3成。（雄獅旅行社提供）

長汎假期全程入住五星飯店的「華欣皇室風情5日」，含稅價24900元，高CP值買氣最夯。（長汎假期提供）

ITF台北國際旅展今(5)日適逢周日，一早就吸引大批民眾前來排隊入場。泰國館因為泰國推出台灣民眾遊泰免簽30天，吸引不少人潮，旅行社表示自從公布泰國免簽證，民眾詢問度增加4至5成，買氣增加2到3成。

泰國觀光局在台北國際旅展期間推出加碼送，旅展期間向泰國館攤位內的7家業者購買泰國行程，贈送泰國電話卡1張，每天限量150張。為了吸引民眾目光，泰國觀光局特邀當地表演團體飛來ITF表演，宣傳泰國免簽。雄獅旅行社表示免簽對民眾來講的確充滿吸引力，近期詢問泰國旅遊的民眾比免簽前增加4到5成，實際買氣則增加2至3成，其中以北碧賽福瑞長頸鹿、嘟嘟車遊古城等泰國6日行程最受親子客群青睞。另外，12月出團的清邁5日遊，可參觀友善大象學校、叢林滑翔、嘗有機料理等，每人28,500元；除了免簽證費，業者回饋旅客，免1200元小費，相當於每人最多省2700元。

泰國美食向來受到台灣民眾喜愛，泰國的景點和文化充滿泰式特色，現在免簽助攻，長汎假期表示：「泰國旅遊買氣較10月增加2成，其中以自由行最多，旅遊地則偏愛清邁。」在團體旅遊方面，長汎假期全程入住五星飯店的「華欣皇室風情5日」，旅展優惠每人減1000元，含稅價24,900元起，高CP值買氣最夯。

東南旅行社因應泰國旅遊夯，推出現場報名即享有1000元折扣，最高第2人可省下6000元。其中農曆新年出團的「龍祥開泰6日遊」每人57,800元最受旅客歡迎。