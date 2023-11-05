31歲香港歌手韓子亮，去年才因吐血昏迷送醫搶救，疑似輕生但遭到他否認，今（5日）他的社群平台又突發動態表示，他服食過量藥物送院搶救，讓外界都相當好奇到底發生什麼事。

韓子亮社群今突發限時動態，表示「韓子亮服食過量藥物送院搶救，如有人探望請聯絡」。據《東網》報導，一名自稱他前女友的網友透露，他疑為情傷輕生，緊急送醫治療後度過危險期，目前留院觀察。

韓子亮限時動態突發文。（圖／取自韓子亮IG）

而她也否認韓子亮輕生與她有關，「我只是希望多一點人關心他，讓他不要亂想，因為我要上班，所以也不能整天看著他，希望他能想通，我會留意他的情況」。

其實，韓子亮去年就被發現凌晨睡覺時，突然吐血昏迷緊急送醫，後來檢查是食道穿孔，但原因不明，因此被猜測是想不開，但他本人否認，強調自己不會輕生，應該是誤吃到刺激性食物才導致食道穿孔。

韓子亮當年一首《Party with TL》爆紅，不過他出道以來爭議不斷，曾爆出對男同志仙人跳，遭判刑26個月，而他出獄後改名復出。

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