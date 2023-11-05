國民黨雲林縣立委參選人丁學忠5日在虎尾鎮成立競選總部，前高雄市長韓國瑜表示雲林2名立委要「如狼似虎」，要去中央政府盡可能把預算撥到雲林縣，配合勤勞認真的張麗善縣長幫助雲林發展，未來的立法委員非常辛苦，他相信認真打拚、作事實實在在的丁學忠一定能夠勝任。

韓國瑜說，來到丁學忠競選總部的鄉親，請大家把心靜下來，雲林縣有66萬人口，也確實有許多地方屬於弱勢，雲林中低收入戶有7000戶，身心障礙朋友將近5萬人，我們一定要選出一個真心為鄉親服務、認真打拚的立法委員。

韓國瑜表示，雲林鄉親是純樸善良的，但是雲林發展相對不夠，丁學忠在去年虎尾鎮長選舉獲得將近75％選票，因為丁學忠踏踏實實為這塊土地打拚，為人民服務，未來當上立委一定不會讓鄉親失望，希望大家作丁學忠的後盾，讓虎尾、雲林海線有最認真、最棒的立委。

韓國瑜強調，丁學忠代表雲林善良的力量，熱愛和平，希望兩岸不要發生戰爭，戰爭打下來，老人小孩全部死掉 台灣絕對不能戰爭，所以雲林的立委一定要大聲疾呼，把雲林縣的善良力量大聲說出去「我們絕對不要戰爭」。