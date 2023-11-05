桃園市八德區廣德里環保志工隊71人兩車，5日出發「太平山環保志工參訪行程」，下山時第一台車疑似煞車失靈撞山壁並側翻。市長張善政第一時間指派醫療專業的副市長王明鉅前往，但聽完相關匯報，晚間也動身前往宜蘭，和王明鉅分頭赴3間醫院探望傷者。

桃園市八德區環保志工到宜蘭縣太平山國家風景區旅遊，今天下午返程疑因遊覽車煞車失靈，造成車輛翻覆，釀1死38傷。

桃園市長張善政在案發後指示副市長王明鉅趕往宜蘭，赴宜蘭陽明醫院、聖母醫院、博愛醫院等三所醫院慰問等3所醫院慰問，若有相關醫護救助事宜，會立即協調桃園市醫療資源，八德區公所已成立大量傷患緊急應變小組，隨時配合相關醫療後送。其他里民也會先在宜蘭休息，明早再回桃園，後續由環保大隊負責安排派車接送事宜。

因受傷市民分別於三間醫院救治，為了同步掌握醫護情況，張善政晚間也決定前往宜蘭，與王明鉅分頭到三間醫院探望傷者。