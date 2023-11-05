YouTuber「這群人」成員尼克，與老婆Ashly感情相當好，婚後育有1女，兩人也開設夫妻頻道大方分享生活日常，近日他為了感謝老婆平時的付出辛勞，決定花錢清空對方的購物車，金額竟高達138萬，寵妻舉動讓不少網友直言好羨慕。

尼克透過影片分享愛情秘訣，想保持婚姻新鮮感，別忘了為對方付出。近日恰逢雙11購物節，他也特別想出「結清老婆購物車」企劃，因此趁著Ashly去洗澡時，偷偷打開她的手機，意外發現老婆的購物清單內，除了精品、化妝品以外，還有許多家庭日常生活必需品，讓他感動「我要哭了，娶到好老婆」。

尼克花錢清空老婆的購物車商品，透露金額高達138萬。（圖／翻攝自尼克臉書）

此外，尼克也坦言其實自己是生活白癡，因此家中許多大小事都是由Ashly包辦，這次他決定結帳老婆的購物車，主要也是想藉由這個機會感謝對方平時的辛苦付出。不過在結算購物車金額後，尼克發現有點超出預算，只能先刪除85萬元的精品包品項，最終結帳金額為53萬元，他也不忘放閃：「在一起一輩子，有的是時間買回來」。

Ashly回家看見一堆箱子以為被惡整，拆箱後才驚喜發現，都是自己購物車內的物品。影片曝光後，許多網友羨慕吶喊「誰都想要當尼克的老婆了」、「這個神仙企劃，Ashly真的好幸福哦」、「尼克真的是寵妻魔人了」、「直接一次清空自家老婆所有商城的購物車，也太man了，respect」。