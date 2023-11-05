距離2024總統大選僅剩69天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。對此，前立委郭正亮5日就表示，「民進黨危險的選區絕對不是只有七個，除非藍白真的鬧開了，鬧到很多情緒，導致互相不投，大家心裡還是要有一個默契，立委部分要有一個互動的方式，要不要在選前剩下兩個禮拜，做最後一次民調？至少大家知道誰贏誰輸，如果差距是5％以上，大家是不是就棄保？這也可以談」，引發討論。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「民進黨危險的選區絕對不是只有七個，基隆怎麼可能贏？基隆這次謝國樑跟地方都大團結，怎麼可能贏？還有莊競程那區怎麼可能贏？盧秀燕那個選區，很多啦」，郭正亮也坦言，「最終還是看藍白，即使總統沒有合，我覺得立委的合作大家還是要談，除非藍白真的鬧開了，鬧到很多情緒，導致互相不投，大家心裡還是要有一個默契，立委部分要有一個互動的方式」。

郭正亮也舉例，「即使大家各自努力，要不要在選前剩下兩個禮拜，做最後一次民調？至少大家知道誰贏誰輸，如果差距是5％以上，大家是不是就棄保？這也可以談啊，不要說來談合，兩個禮拜那時候做的民調，大家心裡有一把尺，就做棄保，然後兩個禮拜那時候決定，接下來立委就開放可以互相站台，這裡心裡要有一把尺，藍白合對北區影響比較大，對中南部影響比較小」。