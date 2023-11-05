針對副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，民進黨新北市議員戴瑋姍今（5）日表示，地方政府應在礦區廢止後，針對區域內所有礦工住宅提出通盤性的計畫處理，新北市地政局晚間則發出聲明回應，礦業法及區域計畫法等相關法令皆屬中央權管。

對於戴瑋姍的說法，地政局表示，基於礦業法及區域計畫法等相關法令皆屬中央權管，且因現行法令無法將該礦業用地變更為建築用地，故早已多次建議經濟部地礦中心，對於類此早期因礦業開發地區編定為礦業用地作工寮或礦工宿舍等使用。

地政局也說，後因礦業計畫廢止，其後土地應如何使用，配合國土計畫草案作業應研擬通案處理機制，以保障民眾權益，並已獲該中心回覆，將請經濟部通案並邀集內政部及地方政府共同研處。

另外，地政局強調，有關萬里違建案，已多次行文地礦中心釐清，就土地使用管制執行疑義一併請示內政部，內政部也請地礦中心對此案現況建物是否符合原計畫或廢止後礦業設施轉作住家使用，是否符合礦業用地土地使用管制提出研處意見。

至於市府先前會勘，因所有權人為到場，目前已第二次函請該所有權人說明現況做何種使用，並應議會議員要求請所有權人主動提出房屋稅繳稅證明文件。