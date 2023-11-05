美式賣場好市多商品多元，不時還會出現超好用「神物」，就有網友發現G牌保鮮膜新用法，把保鮮膜DIY成足膜，不僅使用方便還能很省錢，引起許多會員直呼有創意，還有人分享保鮮膜其他用途，讚嘆是「被保鮮耽誤的萬用膜」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享一款G牌保鮮膜的新功能，只見她用化妝棉敷上足部去角質水或是擦上乳液，接著敷在腳底板，然後再用保鮮膜包住整個腳掌，讓她讚嘆「包上足膜效果加倍，也不易掉落」。

不少人大讚原PO有創意，「原來還可以這樣用！您還真的是很聰明！值得一試」、「這樣用不心疼欸，也方便，買乳霜自己包」、「廠商不找妳代言太可惜了」、「這樣用可以用很快，終於可以不用當傳家寶了」、「很棒的分享！我有想買的衝動」、「這是一個非原本用途卻無敵萬用的保鮮膜」、「被保鮮耽誤的萬用膜」。

還有網友加碼分享自己的用法，「自己染頭髮時貼在脖子跟肩膀，不會弄髒，染完就丟也很方便呢」、「自己修劉海的時候也可以貼一張在額頭到鼻子的位子，不會沾屑屑」、「洗澡時用來包傷口防水也超方便」、「我上次手受傷洗澡也用這個包，比包塑膠袋好用」。