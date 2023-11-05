民眾黨立委陳琬惠今接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。對此，梁文傑指出，當天單純是朋友聚會，不是什麼「趴」，若有違反法令，該罰就罰。

陳琬惠表示，今年3月，新版《菸害防制法》上路後，加熱菸受到納管，要通過健康風險評估審查才可以上市，但截至現今，尚未有加熱菸通過審查，也就是說，現在市面上的加熱菸都是違法的。

陳琬惠說，她接獲網友檢舉，今年一場由民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安出席的新潮流高層飲酒趴，梁文傑卻吸食加熱菸，呼籲衛福部長薛瑞元出來講清楚，釐清要不要依法開罰。

對此，梁文傑今晚回應，陳琬惠所指的抽菸地方，是在一間位於南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，不是什麼「趴」，如果有違法令，該罰就罰，「我太太（指民進黨立委林楚茵）也不希望我再抽菸，謝謝提醒。」

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