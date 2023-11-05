柯文哲向台下高雄人詢問「高雄現在欠債多少」，指當官要把前當自己的花，因為欠債不只要還錢，欠的多光利息就還不完。（任義宇攝）

民眾黨總統參選人今晚到苓雅區意誠堂關帝廟舉辦粉絲見面會，指做好「不貪汙、不用複雜政治關係、公帑當自家錢花」三件事，並問台下觀眾「高雄現在欠債多少」，指台灣政治環境應被改變。

柯文哲今天下午結束高雄競選總部開幕活動後，晚間7點半到苓雅區意誠堂關帝廟舉辦粉絲見面會，現場湧入上千名支持者爭相合影留念，曾發動「罷捷」的民間鬥士團體總召徐尚賢、前立委邱毅也到場助陣。

柯文哲向支持者表示，從醫師到當台北市長注意到，當政治人物只要做好「不貪汙、不用複雜政治關係、公帑當自家錢花」三件事，就有機會改變台灣政治環境，透露許多人說選總統至少要準備20億，最好要有100億，但沒有貪汙哪來那麼多錢，要改變台灣選舉模式，不用遊覽車載一堆人來喊「凍蒜」。

柯文哲舉例，當台北市長期間，從不經營複雜政治關係，每年也有數百億投資，最重要的是公帑要當自己的錢花，當市長8年零舉債還還了570億，並向台下高雄市民詢問「高雄現在欠債多少」、「搞不清楚反正很多」，指欠債不只要還錢，欠的多光利息就還不完，台北市當初一年就要還29億利息。

最後柯文哲說，當政治人物服務大眾不能分黨派，在擔任台北市長期間就已達成這樣的目標，這次參選總統要證明台灣政治環境也可以改變，把「不貪汙、不用複雜政治關係、公帑當自家錢花」三件事做好，台灣就會有新面貌。