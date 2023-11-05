畫面取自：プロ野球のおもいで2ch なんj【MLB NPB】 YouTube頻道

中央聯盟代表阪神虎5日擊敗歐力士猛牛，摘得睽違38年的「日本一」。興奮的球迷早就聚集在橫跨道頓堀川的戎橋附近，一聽到摘冠的消息，儘管日本警方已在戎橋橋邊築起人牆，但仍有人立刻跳下道頓堀川，其中包括一位早已準備好泳裝的女性跳入河中。

我國外交部駐大阪辦事處早在4日就在社群媒體臉書發文，提醒國人，盡量避免前往心齋橋和甲子園球場等地區。

日本警方已連續2天出動大量警力「封鎖」道頓堀。5日晚間在阪神虎奪冠後，甚至在戎橋橋邊築起人牆，全力防堵有激動的粉絲跳河。不過根據曝光的現場畫面，仍有零星人數進行跳河，其中率先跳入河中的，就是一位早已穿好泳裝的女性，她在圍觀群眾的倒數聲中跳入河中，對岸也有一位男子，隨後也帶著準備好的游泳圈跟進跳入。

2003年阪神虎隊拿到聯盟冠軍時，曾有超過5000人從戎橋上跳進道頓堀川慶祝。這次在河畔步道也擠滿了想要觀看熱情球迷跳河的民眾。警方不斷呼籲，水溫很低，一旦跳河，可能無法立刻救援。但是據《日刊體育》報導，截至當地時間晚上11點，已有10多人跳入河中慶祝。