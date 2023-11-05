根據調研機構Canalys公佈的2022年全年的全球手機市場資料，出貨量前5名中國產手機佔據3席，另外2家是三星和蘋果。華為重返手機市場，在Mate 60手機推動下實現了50%的年增長率，陸媒感慨：中國手機市場終於要變天了。

據《快科技》報導，過去十年，中國國產手機百花齊放，在性價比和用戶體驗方面遙遙領先。如果看手機品牌豐富度，中國手機市場敢說第二，沒人敢說第一。但不可否認的是，大多數國產手機的發展一直都是跟隨者：處理器跟隨高通、系統跟隨安卓，更新換代甚至以首發高通旗艦處理器為賣點。

報導分析稱，隨著國際局勢的風雲變換，中國手機市場終於要變天了！從系統層面看，華為鴻蒙OS經過幾年發展已經枝繁葉茂，小米澎湃OS、vivo藍河OS也爭相問世，開啟了國產手機擺脫安卓桎梏的潮流。

而在處理器方面，華為打出第一槍，憑藉自給自足的晶片組在5G上捲土重來，成為中國半導體行業的一個里程碑。此外，華為也是全球唯一做到核心晶片自給自足的手機廠商，新問世的華為Mate 60 Pro引發搶購熱潮，成為現象級產品，在中國市場熱度甚至蓋過蘋果iPhone。

該機最大的亮點就是搭載全新自研的麒麟9000s處理器。全球著名的半導體行業觀察機構TechInsights進行拆解後給出高度評價：「這確實是一個令人驚歎的品質水準，讓我們始料未及。」TechInsights副主席Dan Hutcheson認為，華為Mate 60 Pro搭載的晶片非常先進，它雖然沒有最先進的晶片那麼先進，但差距也在2-2.5節點範圍內。

報導說，2到2.5節點意味著與先進製程的5G晶片還有3到5年的差距，這3到5年是西方國家用他們的技術進步速度來判斷的，但是中國往往能用中國速度完成超越。

TechInsights在最新報告中指出，2023年全年全球智慧手機出貨量將同比下降5%。預計市場將在2024年出現溫和反彈，預計年增長率為3%。到2024年，三星和蘋果將繼續保持前2名的地位，但市場份額將繼續輸給中國品牌。

Canalys公佈的資料曲線圖也顯示，華為在2023年第3季度已經逼近TOP5手機廠商，該季度和小米的份額資料已經十分接近。高級分析師朱嘉弢（Toby Zhu）所言，華為自下半年開始亦會對競爭格局產生鯰魚效應，我們將看到廠商積極擴充產品佈局，來刺激消費者換機及轉換品牌。

報導認為，在今年年底到明年年初，華為將會掀起「全線新品的洪流」，還會有越來越多的國產手機開始扛起自研突破的大旗，中國手機市場終於要變天了！