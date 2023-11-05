民進黨立法委員蔡培慧求連任，5日在南投名間鄉及竹山鎮舉行與總統候選人賴清德聯合競選總部成立大會，前行政院長蘇貞昌前往竹山站台，細數任內核定的南投建設，還巧妙形容潛艦國造如同「防狼噴霧」，要隨身攜帶才能保護家中漂亮女兒不被大野狼欺負。

由於名間鄉與竹山鎮在今年初立委補選選戰中，讓蔡培慧大贏對手林明溱3000多票，成為致勝關鍵鄉鎮，竹山還是對手游顥的家鄉，所以這兩場競總成立大會邀請貴賓也大咖雲集，除了前行政院長蘇貞昌，還有高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳素月、羅美玲、蔡易餘以及彰化縣第3選區立委候選人吳音寧出席力挺。

蘇貞昌說，自己對南投有非常多的情感，初入政壇擔任省議員就在中興新村待了8年，蜜月旅行也在日月潭度過，蔡培慧在擔任行政院中辦執行長時，他核定了蔡培慧提出的田中支線接軌集集支線案總經費共110億，也完成了中興大學進駐中興新村的大計畫，挹注百億資源進駐南投。

蘇貞昌說，蔡培慧能將中央的資源帶進南投需要的地方，是不簡單的專業能力，期望南投的鄉親要選對的人，繼續讓這些計畫完成，開啟更多南投發展的潛能。

他話鋒一轉還提到潛艦國造的重要性，他比喻隔壁鄰居是個大流氓，覬覦家中漂亮女兒，為了預防大野狼侵犯，女兒一定要戴上防狼噴霧才能自保，「防狼噴霧就如同國造潛艦」，提醒大家國造潛艦重要性，呼籲大家一定要支持國造潛艦才能確保台灣安全。

立委蔡培慧表示，看到這麼多支持者到場，真的非常感動，她是來自農村的孩子，深刻的知道南投需要進步，從921投入重建後，時時刻刻把所有鄉親的盼望放在心中，名間、竹山是南投的民主聖地，在這片土地上，我們看到鄉親想要改變的決心，堅守民主價值的毅力，除了爭取經費建設地方，更要堅守台灣在世界的民主地位，因此懇請所有的好朋友選擇會做事的人，讓蔡培慧連任，讓名間、竹山有更好的未來。