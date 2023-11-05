去年挾著東區第5種子身分力闖季後賽，很多人期待尼克能夠更上層樓，但至今開季戰績只有2勝4負，各項團隊數據也在後段班遊走，不符紐約球迷期待。《ESPN》知名球評帕金斯（Kendrick Perkins）認為，部分原因出自於尼克在球的輪轉方面出現問題，而問題的根源就在大前鋒蘭道爾（Julius Randle）身上。

蘭道爾上賽季創下生涯最佳單季場均25.1分，和布朗生（Jalen Brunson）、巴瑞特（R.J. Barrett）成為尼克主要得分點，今年夏天球隊幾乎沒有失去任何主力，反而還補進了迪文森佐（Dante DiVincenzo）強化後場戰力，只是蘭道爾的投籃狀況太低迷，投籃、三分命中率皆不及3成，拖垮球隊進攻效率。

眼見尼克開季陷入泥沼，帕金斯直將矛頭指向蘭德爾，「尼克現在有太多單打獨鬥的人，這一切的源頭都是蘭德爾，不只是球迷對他打球的方式感到失望，如果我是他隊友，我也會感到垂頭喪氣。他們在影片室不可能沒有發現這種狀況，蘭德爾必須得無私、要讓球流動、要相信隊友、打團隊籃球。」

無論是場均103.3分、39.9%投籃命中率，尼克都在30支球隊中敬陪末座，三分球命中率。總教練席波迪（Tim Thibodeau）還是不願派上法國射手佛尼耶（Evan Fournier）拯救球隊，上賽季佛尼耶就曾抱怨自己出賽數銳減，不過休賽季仍是留隊沒有被交易出走。