距離2024總統大選僅剩69天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就表示，「選票上一定要印柯文哲的名字，因為藍白合的結構，在選票上以50歲為中心點來分類的話，就40歲以上、50歲以上，侯友宜有優勢，40歲以下是柯文哲的基本盤，兩個人在同一個選票上出現的話，有互補的作用」，引發討論。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》中表示，「選票上一定要印柯文哲的名字，因為藍白合的結構，在選票上以50歲為中心點來分類的話，就40歲以上、50歲以上，侯友宜有優勢，40歲以下是柯文哲的基本盤，兩個人在同一個選票上出現的話，有互補的作用」，吳子嘉更接著說，「再來柯文哲一定要當副手，不當副手的話，選舉完全沒意義」。

至於侯友宜是否有可能在不靠藍白合的狀況下當選總統？吳子嘉則認為「非常困難」，他坦言，「因為這個結果就跟上一次韓國瑜的投票一樣，就侯友宜拿到的最大數基本盤，就是韓國瑜的盤，韓國瑜輸了將近300萬票，這裡面有一部分會被柯文哲分走，所以還會再輸一百萬票以上，我覺得這樣賴清德就當選了」。