藍白合目前陷入僵局，國民黨提出德國或日本模式，民眾黨總統參選人柯文哲4日表示，一聽完新方案，心想說「你給恁爸當作痟仔」。媒體人吳子嘉認為，藍白雙方都沒有誠意。另外，有網友問到，傳要和柯P拍照的副手有可能是民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊嗎？吳子嘉回應說，「不可能」。

針對藍白合，吳子嘉表示，方法都不重要，現在時間也不夠了，講難聽一點，就是藍白雙方都沒有誠意，雙方都在想對自己最有利的怪招 。最後恐白搞一場 ，兩邊都是聰明的人，搞來搞去， 結果雞飛蛋打， 最後可能由民進黨總統參選人賴清德當選。

另外，黃珊珊日前爆料稱，柯文哲下周安排要跟副總統人選拍照。對此，有網友問到，那位與柯文哲拍照的副手，不會是黃珊珊吧？吳子嘉回應說，不可能，黃珊珊如果去當副手，保證民眾黨不分區一席都沒有了，因為黃珊珊的份量不夠。宜蘭縣黨部主委李偉華則表示，他確定沒有。