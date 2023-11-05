味全龍王維中在11局上登板，但僅投0.2局、失4分成為「台灣大賽」G2勝負分水嶺，最終龍隊以0比4不敵樂天桃猿，兩隊戰局扳成平手，總教練葉君璋認為，王維中狀況不錯，但現階段是信心不足的問題，「教練團還是會相信他，只要心態調整回來應該沒問題。」

龍猿大戰今天再度過招，兩隊在記分板上掛上20顆「鴨蛋」，0比0局面直到11局龍隊換上王維中後有了變化。1出局後王維中保送林立，接著被梁家榮敲出二壘安打打破僵局，林智平、陳俊秀、林承飛再補上連續安打，雖然三振掉林子偉，但又保送成晉。

王維中面對8人次僅抓下2出局，0.2局投出2次三振、2保送，被敲4支安打、失4分承擔敗投，在過程中也一度更換捕手，由劉時豪接替蔣少宏。

葉總坦言，一開始換上王維中時就有想過要換劉時豪搭配，但想說他狀況應該還可以。他認為，王維中狀況還不錯，第一個打席對陳晨威時狀況是好的，「但現階段應該是信心不足，常常有狀況就會一直下去，沒辦法保持信心，但教練團還是會相信他，只要心態調整回來應該沒問題。」

前2戰打完兩隊各拿1勝，葉君璋認為，桃猿球員比龍隊球員調整速度來的更快，這是龍將可以學習的地方，「他們比較冷靜，我們有點太過興奮，希望他們接下來的比賽可以好好享受比賽，繼續保持對自己的信心。」