2023 年初，德國關閉了最後一批核電廠，因此今年冬天，將是德國第一個「無核能冬天」。雖然德國政府信誓旦旦的強調，積極實現能源系統現代化與再生能源開發，但是德國的化石燃料消耗更反而更多，電力系統更骯髒。

路透社專欄作者馬奎爾(Gavin Maguire)評論德國的電力問題，他的文章稱，德國的電力問題，起始於核電在德國發電結構中的份額逐漸下降所致。2014年，核電對德國電力總量的貢獻度是14%，到了2022年下降只剩6%；2023年最後8座反應爐停機後，終於降到零。

根據智庫公司Ember的資料，德國最後8座核反應爐的發電功率約 8.1吉瓦 (也就是8000百萬瓦)，這個發電空缺由太陽能和風能發電容量所彌補。

這看起來似乎還好。然而，由於太陽能發電(德國僅次於風能的第二大清潔電力)在今年遭到日照減少的問題，因此今年冬天發電量將大幅下降，連帶著德國的清潔電力總量也會跟著下降，但是冬天一向是歐洲的電力消耗高峰(供暖需求)，因此，德國電力生產商們，就被迫增加煤炭和天然氣等化石燃料的發電量，當然增加了電力部門的排放量。

2015年到現在的德國電力種類與總量圖，綠色風力，黃色太陽能，藍色水力，楬色生質能，紅色核能，這幾類可算是環保能源。紫色是其他化石(應為石油)，灰色天然氣，黑色煤碳，這3種都是骯髒能源。 從趨勢來看，德國的總體電力生產量在下滑，從2015年到2019年屢破50泰瓦時，到2020年之後，已漸漸不足50泰瓦時，因為電價過高。(圖/路透社)

德國電價波動圖，2022年因俄烏戰爭而飆升到前所未見，近期雖有所好轉，但工業界並未復甦。(圖/路透社)

數據顯示，2023 年的前9 個月，德國總發電量較去年下降，包括清潔電力和化石能源電力皆是；清潔電力較2022 年同期下降 5.6%，化石燃料發電量下降 21%。

也就是說，今年是自2017年以來，德國最省電的一年。但是別以為這是好事，原因在於今年德國工業電力需求降低，經濟當然也跟著疲軟。為何如此?倫敦證交所的數據顯示，德國電力居高不下的電價是關鍵因素，相比於2019年，今年的德國電價貴了160%，儘管比去年最高電價時要好了不少(去年因俄烏戰爭造成電價暴增，今年有回跌)，但是德國工業界還是不願支付。

倫敦證券交易所 (LSEG)的數據顯示，由於生產商削減產量，德國化學品與化肥產量（之前使用豐富且廉價的天然氣生產），已在 2023 年降至十多年來的最低值。

汽車、鋼鐵、電池和渦輪機的產量也都有削減，導致德國這個歐洲最大經濟體，今年將出現罕見的出口衰退。

為了支持德國工業復甦，德國政府要求電力公司壓下電力成本，並積極增加廉價再生能源的產量，確實獲得一些成果，但是進入秋季以後，日照時間減少，德國9月到 12 月的太陽能發電總量，必然較高峰期下降80%以上。

由於太陽能發電在過去五個月中，每個月都佔德國總發電量的20%以上，清潔電力產量如此嚴重下滑，必然導致整體電力供應吃緊；為了彌補太陽能發電量的不足，德國只能最大限度地利用風力發電，風力發電在德國冬季產量會增加。

然而，事情沒有那麼簡單，風電有著時有時無的間歇性，為了補充風電的間歇問題，並確保總體發電總量隨著需求的增長而上升，電力公司可是要增加燃煤和燃氣的發電量，這些發電廠可以由電廠控制，以平衡國家電力市場需要。

說到此處，顯然德國接下來只能更仰賴化石燃料發電，碳排放必然增加。德國為了確定自己的非核家園理想，卻造成更多的汙染，電力成本還居高不下，再衝擊德國的產業界。經濟學人在今年8月就批評「德國經濟衰退，已是歐洲病夫」，這一切都與放棄核電有關。