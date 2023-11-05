陸配徐春鶯今天說，從未加入中國共產黨，要求民進黨總統參選人賴清德給她個交代。賴清德競總表示，徐春鶯應該問柯文哲的總幹事黃珊珊，為何在臉書證實徐曾是共產黨黨員；黃珊珊晚間在臉書回應，沒有證據亂說話，道歉認錯沒那麼難。

民眾黨不分區立委名單傳納入徐春鶯，引發議論。徐春鶯今天召開記者會說，自己從未加入中國共產黨，甚至連共青團都沒有加入過，「我是何德何能，驚動到副總統」，政治人物講話要有誠信。

賴清德競總發言人戴瑋姍今天透過新聞稿回應表示，徐春鶯這個問題不應該問賴清德，而應該問柯文哲的總幹事黃珊珊，當時為何在臉書上證實徐本人曾是共產黨黨員。

戴瑋姍說，民眾黨一貫以來的作法，都是將自己的爭議推給別人解釋，這並非負責任作法，「徐春鶯自身也被爆出扮紅衛兵又歌頌毛澤東，柯文哲是不是應該要給台灣社會一個交代？」

對此，黃珊珊晚間在臉書發文說，原來賴副總統看不懂諷刺文，「那發言人也是有閱讀障礙嗎？沒有證據亂說話，道歉認錯沒那麼難」。

柯文哲辦公室發言人陳智菡晚間也指出，戴瑋珊所指應是根據10月28日黃珊珊臉書發文：「民進黨新住民委員會委員寧家榮曾是共產黨員」，為何民進黨可以找寧家榮入黨、擔任新住民委員，民眾黨卻不能提供陸籍配偶參政權。

陳智菡指出，陳智菡說，徐春鶯已表態，如果查到她是共產黨員，願意註銷中華民國身分，甚至被驅逐出境；結果賴清德不敢回答，發言人還拿黃珊珊臉書當擋箭牌胡謅，真的很民進黨。（編輯：黃國倫）1121105