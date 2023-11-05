辣個男人再飆金句！韓國瑜回娘家站台大讚雲林 驚爆唯一缺點「老婆太兇」 @ChinaTimes

侯友宜、韓國瑜、朱立倫合體尋支持 藍營大團結現場最新畫面│2023.11.05

前高雄市長韓國瑜5日晚間赴雲林立委參選人丁學忠造勢場合，他在致詞時笑稱，雲林非常好，沒把他當外人，30年都習慣了，「到底有什麼缺點？」韓國瑜說想了很久，終於想到一點，「老婆太兇了！」這是唯一的缺點！

韓國瑜在丁學忠造勢場合表示，來到雲林30年過去了，從有頭髮到沒有頭髮。30年來，很多來看他的朋友說第一次來雲林，或是說小學畢旅來過雲林。

韓國瑜說，雲林縣是寶地，開門7件事，材米油鹽醬醋茶，雲林通通都有生產。雲林人熱情、善良、勤勞。他30年來都很感謝雲林鄉親，從來沒把他當外人，所以常告訴好朋友，靜下心看看雲林，欣賞雲林的優點！

韓國瑜直言，雲林一定要把善良溫暖的力量傳播出去，雲林的政治人物，是用生命在經營政治事業，很多台北人搞不清，說這太嚴肅。他舉張麗善縣長的一天，每天早上5點半起床，「先瞪她老公一眼」，刷牙洗臉吃早餐出去跑，再回到家，永遠是晚上10點以後。他們全年無休，沒有假日。

住雲林這麼好？韓國瑜說非常好，30年都習慣了，「到底有什麼缺點？」韓國瑜說想了很久，終於想到一點，「老婆太兇了！」這是唯一的缺點！