去年11月在埃及舉行第27屆氣候峰會（COP27）上，原則同意成立一個氣候災損基金而被外界視為重大突破，因為富裕國家一直反對成立該基金。可是經過11月個月後，各國一直未能就該基金的具體內容達成共識，包括由誰出資和保管。

但聯合國的特別委員會就該基金如何執行，在阿布達比召開第五次會議終於完成多項建議，並將在COP28上提交各國與會代表展開討論。目標要在2024年底前成立一個新的「損失和災害基金」。

由各地區代表組成的委員會決定，推薦由世銀擔任新基金受託管理人，並負責主持該金的運作。本意雖好，但卻成為已開發國家跟發展中國家之間爭執點。

因為世銀總裁向來由美國委任，讓發展中國家擔心美國等負責出資的富裕國家，對該基金如何運用會有很大影響力，最終會讓接受援助的窮國負出很高代價。

為了讓各國達成共識，特別委員會同意由世銀擔任暫時性基金受託管理人，主持時間為期四年。

德國氣候特使摩根（Jennifer Morgan）在社交平台X發文表示，德國準備履行其使命，為新基金積極貢獻，並評估更具結構性財源的多個選項。

富裕國家展現出協助窮國面對氣候災損問題的積極態度，但非營利組織氣候行動網絡國際（CANI）全球政治策略部主管辛格（Harjeet Singh）卻擔心富國只會脅迫發展中國家接受世銀主持的災損基金，但逃避向脆弱國家提供金援的責任。