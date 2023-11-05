日本環球影城會依照不同節日變換主題，夢幻場景讓不少大小朋友願意一再拜訪。不久前的萬聖節，更是吸引大批民眾前往過節，日本網美YUI去（2022）年和閨密們大膽穿著性感服裝前往拍照，卻遭日網白眼批評如同穿「情趣內衣」。如今相隔一年後，YUI再度來到環球影城，學乖後的「戰袍」一樣超吸睛。

YUI去年10月為慶祝萬聖節，穿著性感「挖空」服裝到日本環球影城遊玩，行為曝光後慘遭日本網友炎上，認為尺度過大，園區內是公共場合有很多小朋友；最後連日本環球影城官方也發聲，呼籲遊客可以注意入園服裝規定，引發軒然大波。

今年YUI再次打扮前往環球影城，發文笑稱「一年過得真快，今年是狼」，畫面中她與好友身穿銀白色戰袍，胸前包緊緊，僅露出一雙白皙長腿以及性感香肩，頭上戴著萬聖節小小兵髮飾，穿著相較去年明顯保守收斂許多。

不過，翻開YUI的IG可以發現，她也經常分享許多不同風格的穿搭美照，無論性感風還是甜美蘿莉風都能輕鬆駕馭，令許多粉絲大飽眼福。