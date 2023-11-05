據陸媒報導，在首批8艘055型導彈驅逐艦全部服役後，排水量高達15000噸的第2批次055艦亦即將下水。大陸軍事分析人士說，這是中共打著驅逐艦的名義建造的一批導彈巡洋艦，對中共海軍實施「近海防禦、遠海護衛」戰略具有重要意義。

據《騰訊網》報導，在防空反導能力突出的055艦大量服役後，無論是以其為核心組建水面艦艇戰鬥群，或是加入航母戰鬥群作為護航艦艇，都能大幅提升中國海軍的整體作戰能力。

大陸自媒體製作的直通甲板航母福建艦與配備055導彈驅逐艦的戰鬥群想像圖。（圖／騰訊網）

在中共海軍設想的遠海作戰中，需要面對的是擁有全維度空間作戰能力的強大對手，而能應對這一切的惟有055艦，可說是肩負重任。今後在全球大洋中，055艦可為中共海軍航母戰鬥群和水面艦艇戰鬥群撐起空中保護傘，為其在遠海大洋任務提供保證，也可以說是當仁不讓的航母戰鬥群「帶刀侍衛長」。

與055艦的高速建造幾乎同步的是，中共海軍也正在建造各類大型艦艇，從003型航母到075兩棲攻擊艦，再從071型兩棲船塢登陸艦到傳說中的武庫艦，以及901型遠洋綜合補給艦與903A型綜合補給艦，還有至今神龍見首不見尾的096型戰略核潛艇，它們可都是排水量遠超10000噸級的大型海軍艦艇。

055導彈驅逐艦（左）與901綜合補給艦（中）加入山東艦（右）戰鬥群編隊。（圖／騰訊網）

報導表示，若再加入8000噸的052E與7200噸的052D，以及6800噸的052C的，還有排水量4000噸的041潛艇與7000多噸的095型攻擊型核潛艇，那麼這些大排水量艦艇，將使中國海軍從此進入巨艦時代。

報導認為，長期以來，美國海軍的艦艇裝備水準都對中國海軍保持了絕對優勢，從來就未將中國海軍放在眼中，常年打著航行自由的幌子在中國南海挑釁中國防衛底線。步入21世紀後，隨著遼寧艦、山東艦、052C及052D型導彈驅逐艦等現代化艦艇裝備的相繼入役，美國海軍才開始漸漸感到一絲壓力。

中共媒體都盛傳055將有改進版，排水量也將增至15000噸，大陸軍事分析人士也津津樂道中共海軍將進入「大砲巨艦」時代。圖為055A想像圖。（圖／騰訊網）

雖然美國海軍憑藉著其龐大的航母戰鬥群和數量眾多的伯克級導彈驅逐艦，依然底氣十足。055艦作為未來中國海軍走向全球大洋的主力水面作戰艦艇，不論是充當中國航母的帶刀侍衛長，還是擔任中國海軍大型特混編隊的旗艦，都會頻繁地出現在全球各大洋。

報導表示，有了055艦與下一代國產航母，再加上095攻擊核潛艇、901補給艦、052D驅逐艦與054B型導彈護衛艦，中國航母編隊就可以「毫無阻礙的遠征全球了」。