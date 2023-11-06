國民黨總統參選人侯友宜暨立法委員南投縣聯合競選總部5日成立，侯友宜喊出南投交通要建設、觀光產業要發展、農業要成長，「台灣不要戰機要客機、不要危機要商機，未來台中機場捷運到南投，解決城鄉差距發展觀光」，超過8000名鄉力挺高呼「凍蒜」。
這場韓國瑜與南投3個立委候選人馬文君、游顥、孔文吉聯合競總成立大會下午舉行，由南投縣長許淑華擔任競選總部主委，前縣長林明溱擔任後援會會長，韓國瑜並親自授戰旗給林明溱，高雄前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫與超過8000名支持者頂著大太陽到場熱情力挺，「侯友宜凍蒜」之聲不斷，支持者情緒高昂。
侯友宜一開場就提到南投最需要的交通問題，他說台灣要建設、觀光產業要發展、農業要成長，台灣不要戰機要客機、不要危機要商機」，未來台中機場捷運到南投，解決南投城鄉差距發展觀光。
侯友宜還指出，南投要發展需要中央幫忙，但這段時間許淑華陪他看南投農業與觀光產業，面臨產銷不平衡，國際市場推不動，連中國大陸的市場都沒有；
「民進黨什麼都不做、什麼都做不好，只會造謠抹黑！
侯友宜也替馬文君抱不平，他指出2016年揭弊慶富案就是馬文君，這個讓銀行團賠了120億的揭弊立委，如此認真、正派立委如今卻遭抹黑；他也替游顥抱屈，說一個認真服務地方的優秀年輕人也被民進黨抹黑抹紅，「難道站在第一線守護中華民國的人，都是中共同路人？」
侯友宜還說，他是新北市4連霸5星市長，但自從參選總統後，幼兒園餵藥案被民進黨說成餵毒案，事情過後民進黨對他、對幼兒園老師、對家長一句道歉都沒有，這就是民進黨抹黑造謠最厲害的地方，「請大家還給馬文君、游顥與人民一個公道，也力挺選戰辛苦的孔文吉。」
韓國瑜強調明年總統選戰是場「戰爭」與「和平」的選戰，大家希望和平不要戰爭，呼籲大家支持一心只想維護台灣永久和平的「和平侯友宜」。
朱立倫表示，侯友宜與國民黨不是為了個人，是為了台灣人民、為了中華民國，大家期待的是過安定和平好日子，兩岸不能跟烏克蘭、以色列一樣發生戰爭。人民也期待有公平正義的社會，找出民進黨貪污事件完成政黨輪替，大家共同團結一致挺未來總統侯友宜。
競總主委許淑華表示，侯友宜擔任新北市長對南投支援很多，看到基層很多弱勢就提出廢除80歲以上巴氏量表；看到農業缺工就提出農業缺工人力平台，並限期內「特赦」所有失聯移工，以工代罰免遣返，侯友宜新北執政成功經驗讓大家可以相信他可以當一個好總統，呼籲大家集中選票，支持從基層出身、與民眾站在一起的侯友宜，讓侯友宜高票當選總統、讓南投3席立委全壘打。
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