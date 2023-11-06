侯友宜(中)說明年總統大選是戰爭與和平的選擇呼籲大家支持一心只想維護台灣永久和平的「和平侯友宜」。曾雪蒨攝

國民黨總統參選人侯友宜暨立法委員南投縣聯合競選總部5日成立，侯友宜喊出南投交通要建設、觀光產業要發展、農業要成長，「台灣不要戰機要客機、不要危機要商機，未來台中機場捷運到南投，解決城鄉差距發展觀光」，超過8000名鄉力挺高呼「凍蒜」。

這場韓國瑜與南投3個立委候選人馬文君、游顥、孔文吉聯合競總成立大會下午舉行，由南投縣長許淑華擔任競選總部主委，前縣長林明溱擔任後援會會長，韓國瑜並親自授戰旗給林明溱，高雄前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫與超過8000名支持者頂著大太陽到場熱情力挺，「侯友宜凍蒜」之聲不斷，支持者情緒高昂。

侯友宜一開場就提到南投最需要的交通問題，他說台灣要建設、觀光產業要發展、農業要成長，台灣不要戰機要客機、不要危機要商機」，未來台中機場捷運到南投，解決南投城鄉差距發展觀光。

侯友宜還指出，南投要發展需要中央幫忙，但這段時間許淑華陪他看南投農業與觀光產業，面臨產銷不平衡，國際市場推不動，連中國大陸的市場都沒有；

「民進黨什麼都不做、什麼都做不好，只會造謠抹黑！

侯友宜也替馬文君抱不平，他指出2016年揭弊慶富案就是馬文君，這個讓銀行團賠了120億的揭弊立委，如此認真、正派立委如今卻遭抹黑；他也替游顥抱屈，說一個認真服務地方的優秀年輕人也被民進黨抹黑抹紅，「難道站在第一線守護中華民國的人，都是中共同路人？」

侯友宜還說，他是新北市4連霸5星市長，但自從參選總統後，幼兒園餵藥案被民進黨說成餵毒案，事情過後民進黨對他、對幼兒園老師、對家長一句道歉都沒有，這就是民進黨抹黑造謠最厲害的地方，「請大家還給馬文君、游顥與人民一個公道，也力挺選戰辛苦的孔文吉。」

韓國瑜強調明年總統選戰是場「戰爭」與「和平」的選戰，大家希望和平不要戰爭，呼籲大家支持一心只想維護台灣永久和平的「和平侯友宜」。

朱立倫表示，侯友宜與國民黨不是為了個人，是為了台灣人民、為了中華民國，大家期待的是過安定和平好日子，兩岸不能跟烏克蘭、以色列一樣發生戰爭。人民也期待有公平正義的社會，找出民進黨貪污事件完成政黨輪替，大家共同團結一致挺未來總統侯友宜。

競總主委許淑華表示，侯友宜擔任新北市長對南投支援很多，看到基層很多弱勢就提出廢除80歲以上巴氏量表；看到農業缺工就提出農業缺工人力平台，並限期內「特赦」所有失聯移工，以工代罰免遣返，侯友宜新北執政成功經驗讓大家可以相信他可以當一個好總統，呼籲大家集中選票，支持從基層出身、與民眾站在一起的侯友宜，讓侯友宜高票當選總統、讓南投3席立委全壘打。