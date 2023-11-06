以色列昨天公布的民調顯示，在以色列國內示威蔓延之際，多數民眾希望總理尼坦雅胡請辭，原因是10月7日哈瑪斯攻擊以色列，加上他對當前加薩戰爭處理不當。
以色列電視台「12頻道」（Channel 12）公布的民調發現，76%的以色列民眾希望尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）請辭，有64%民眾認為戰後應立即舉行大選。
值此之際，以色列各地示威正在蔓延，包括尼坦雅胡家鄉塞沙里亞（Caesarea）也有示威，抗議人士昨天再次呼籲停火。
以色列本週末各地爆發示威，包括海法（Haifa）、埃拉特（Eilat）、俾什巴（Beersheba）及特拉維夫（Tel Aviv）等地。在特拉維夫市中心，有人質家屬睡在陸軍總部前。
除此之外，耶路撒冷（Jerusalem）昨天也有數百人聚集，包括尼坦雅胡的官邸外，有在場示威者試圖衝破安全路障。
以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學講師葛林（Toby Greene）指出：「尼坦雅胡和其執政聯盟的支持度早於10月7日前就已經疲弱，戰爭爆發後更是進一步下滑。」
23歲女子班阿米（Ella Ben-Ami）的父母也遭到綁架。她告訴美聯社，尼坦雅胡須要負責。
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