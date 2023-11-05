2024總統大選「藍白合」依舊卡關。媒體人張禹宣表示，國民黨主席朱立倫從民眾黨總統參選人柯文哲開始談說「柯韓配」後，朱立倫已經正式跟他脫鉤了。他甚至認為，柯文哲跳入一個陷阱，過去他罵國民黨有用。如今他的民調是越打越低。

張禹宣5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，朱立倫從柯文哲開始談說「柯韓配」，甚至是柯志恩等等，也就是那一場聯姻的記者會出來之後，朱立倫已經正式跟柯文哲脫鉤了。

張禹宣認為，柯文哲跳入一個陷阱，過去他罵國民黨，把國民黨當沙包打，有用。可是現在他的民調越打越低，因為物極必反，過去你打是大家認為國民黨不願意配合，但目前客觀的數字凸顯出，當柯文哲持續用過去的方法時，卻讓基層支持者開始憐惜侯友宜，認為他好可憐。

張禹宣點出，因為侯友宜願意當副的，也再三退讓，連辯論都願意，民調也可以跟你各半各半來談，為什麼柯文哲還不行？侯友宜以退為進。民調顯現出，過去柯文哲罵有用，但是現在他越罵，國民黨的民調越高。