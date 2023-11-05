男星唐禹哲過去曾被傳喜歡男生，甚至和彭于晏傳出緋聞，但很快闢謠，直到2020年流出他與小13歲混血正妹蘇小軒約會，謠言才不攻自破。而唐禹哲5日錄製《披荊斬棘》總決賽時，悄悄找來親友團上演求婚記，影片在微博瘋傳，蘇小軒也點頭答應了。

唐禹哲近期出演大陸超夯綜藝《披荊斬棘》第3季，節目也即將進入尾聲，傳聞5日錄製總決賽，沒想到當晚微博瘋傳「唐禹哲求婚影片」，還有到現場的網友透露，「剛剛披荊斬棘總決賽現場，唐禹哲向女朋友求婚成功」；而據《TVBS新聞網》報導，有工作人員證實此事，還透露他要邁入家庭當幸福人夫了。

其實39歲的唐禹哲情史豐富，甚至有與男性傳出緋聞，但2019年被爆出熱戀「小周慧敏」蘇小軒後，交往得很低調，儘管兩人年齡差13歲，但唐禹哲曾公開稱讚她活潑可愛、開朗可愛，很喜歡她不可思議樂觀的個性，閃瞎許多網友；另外，蘇小軒還是和泰興業董事千金。