對股票市場的投資人來說，Sell in May！五月是賣股票的季節，但「金九銀十」，十月通常是股票最容易上漲的季節，但今年十月變數特多，全球股市全是「跌市」，台股當然也不例外。

先從美國看起，道瓊十月份跌四五四．六三，跌幅一．三六％，標普跌九四．二五，跌幅二．二％，Nasdaq跌三六八．○八，跌幅二．七八％，費城半導體指數跌二一八．四，跌幅六．三六％，Nvidia在十月一度跌破四○○美元關卡，也造成全球ＡＩ股的反轉大回檔。而歐洲股市的德國、法國約上漲五．五％，反而是戰爭中的俄羅斯受到激勵，今年俄羅斯ＲＴＳ上漲十一．一八％。

東協股市出乎尋常的弱勢

亞洲市場以東北亞轉強，今年日經指數仍有十八．七七％的漲幅，但十月下跌九九八．七七，跌幅三．一四％，東證跌六九．六七，下跌三％，南韓十月重挫七．五九％，今年漲幅二．九七％，台股十月下殺三五二．四七，跌幅二．一六％，在全球股市的跌幅應該是少跌的前段班，櫃買指數下跌三．四五，跌幅一．六二％。比較可怕的是東協市場，今年亞股跌最重的是泰國，泰股十月下跌八九．六，跌幅六．○九％，今年泰國ＳＥＴ重挫十六．八一％，是全球下跌最重的市場；馬來西亞今年跌三．五八％，菲律賓跌九．○二％，新加坡也跌五．八三％，照理說，新加坡是資金淨流入的國家，但股市的表現十分差強人意。十月股市跌得重的還有越南，胡志明股市跌十一．三％，河內大跌十二．五二％。基本上，東協市場是供應鏈移轉受益的國家，但股市的表現異常弱勢。

另一個是全球關注的中國與香港，十月上海股市下跌二．四％，深圳跌五．九二％，深圳成分指數今年以來大跌十一．三％，香港十月跌三九七．三八，跌幅三．九五％，今年下跌十二．○五％，也算是全球跌得重的市場。今年中國證監會努力救市，提高融券保證金成數，也限制大股東賣股，也對外資鬆綁，但中國股市不斷破底創新低，迄今仍然十分疲弱。

台灣、日本、印度、南韓是亞洲四個漲勢的市場，日本股市今年上漲十八．七七％，在亞洲名列前茅，台股上漲十四．一二％居次，印度上漲四．八四％，南韓上漲二．九七％，全球股市經過這番折騰，仍然維持漲勢的市場屈指可數，除了東北亞台、日、韓、南亞的印度，剩下是美國除道瓊以外的各個分類指數，再來是歐洲的德、法、荷蘭、挪威、丹麥、義大利。

這是全球股市今年前十個月的表現，整個十月世界爆發很多大事，最大衝擊是十月七日哈瑪斯突擊以色列，讓地緣政治又升高一級，原來俄羅斯入侵烏克蘭，已經令大家很頭痛了，現在又多了一個中東的變數。

富士康查稅重創鴻海股價

哈瑪斯回教勢力人力單薄，他們敢向以色列發動突擊，背後當然有別的國家給他們助力，因此，在十月七日突擊發動後，以色列軍機迅即轟炸大馬士革、阿勒坡機場，顯然敘利亞的阿塞德政府是他們的助力，而在九月二十二日阿塞德總統特別乘中國專機到杭州，中國打開二百多年以來從未打開過的靈隱寺大門迎接貴客，這是十分不尋常的舉動，如果哈瑪斯襲擊以色列，背後又有大國角力的因素，那麼國際情勢的張力可能比我們預期大得多，這也是橋水創辦人Ray Dalio在第一時間就說世界大戰爆發的機率超過五○％，JP Morgan執行長Jamie Dimon也說：世界數十年來最危險的一刻。

就像二戰前夕，希特勒結盟義大利墨索里尼及日本軍國主義，形成的軸心國，不久世界大戰爆發，這次俄羅斯入侵烏克蘭，背後有中國軍援，加上伊朗、北韓，這些被美國長期制裁的國家，簡直像二戰前軸心國的翻版，大戰很可能一觸即發，這是地緣政治最大的張力。

富士康查稅事件重創鴻海股價，鴻海在十月三十日盤中一度跌到九四元，市值剩下一．三兆，被聯發科超車，退居到市值第三，九四元也是今年最低價，鴻海在台灣有數十萬股東，每一年股東大會盛況空前，富士康的查稅事件讓很多股東都感到吃驚。

三十日鴻海股價大跌，最主要關鍵是中國透過視頻暗示，富士康過去接受政府很多租稅、土地優惠，現在選擇分手或離婚，必須付出代價，這段視頻說到二○一九年Apple把供應鏈切出中國，富士康也將供應鏈移到越南、印度，這次查稅事件很可能是中國給外企「顏色」的一個開端，除了富士康的製造供應鏈，下一個蘋果也可能受到衝擊，在富士康查稅事件爆發的敏感時刻，庫克正在中國和國務院副總理丁薛祥見面。（全文未完）

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