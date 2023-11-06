新股競拍透露投資新趨勢。(圖/先探投資週刊提供)

時近年底，新股掛牌往往一波接一波，熱鬧非凡，此時的新股掛牌蜜月行情往往令投資人期待。不過，十月中旬以來，碰上美國十年期公債殖利率狂飆至十六年新高、及美國再度收緊中國ＡＩ晶片禁令影響，全球股市再出現大震盪，多少衝擊投資人對新股掛牌的投資信心，尤其聯發科旗下小金雞的達發，於十月十九日掛牌後即出現破發走勢，對新股趨之若鶩的投資人澆了盆冷水。

不過，即便如此，第四季新股ＩＰＯ的推進依然火熱，而即便在外部多重利空環繞下，仍有艾瑪斯科技（AMAX-KY）及富世達在風雨中舉行競拍，最低得標價格比競拍底價分別高出六二％及二八％，不像達發最低得標價格就落在競拍底價，有種勉強競拍成功、不致流標的味道，達發掛牌蜜月行情失靈，在競拍結果出爐，其實已初露端倪。

達發蜜月行情嚴重失靈

達發主要產品包括藍牙音頻晶片、衛星定位通訊晶片、物聯網晶片等無線通訊晶片產品，目前其在藍牙音訊、固網寬頻、衛星導航等三個晶片系列的全球市占率都在前三，今年受到客戶調整庫存影響，上半年每股盈餘僅二．七元，獲利較過去兩年大為衰退，過高的本益比已是壓力，好現象是客戶庫存已去化得差不多，加上下半年推出新產品，公司對於明年重拾成長動能具信心，法人預估明年有機會挑戰賺一個股本，對照目前逾四百元的股價，本益比仍有嫌高之虞，不管是業績或股價，都仍需要時間給出方向。

說穿了，獲利及營運成長性終究是支撐股價的最大底氣，而站在產業趨勢浪頭上的公司，在驚濤駭浪中，亦能相對堅挺。十月下旬先後完成競拍、並開出亮眼競拍成績的富世達及第一上市股AMAX-KY，分別為摺疊機軸承廠及ＡＩ伺服器液冷方案解決商，所處產業亦都是正處於高速成長軌道中，掛牌行情特別值得期待。

即將於十一月九日掛牌的富世達，因在摺疊手機軸承領域擁有獨門技術，歷經一波三折終於可順利在掛牌，自九月中就啟動一波上漲，從一九六元一路大漲至三二二元，波段漲幅高達六四％，在興櫃市場交易已提前火熱，回檔整理後，隨著競拍仍吸引投資人投標，富世達在掛牌前一周，有提前啟動第二波蜜月行情企圖，並為正式掛牌暖身。

富世達興櫃啟動二度蜜月

摺疊手機轉軸的關鍵技術，在於其需要將高達一○○～二○○個零件、甚至二○○個以上的零件組裝成一個金屬機構件，精密程度可以想見，再加上摺疊手機至少需要通過開合角度達一八○度、且次數達十五～二五萬次以上的可靠性測試，製造難度都遠比筆電高出許多，富世達在手機轉軸領域深耕，加上累積專利高達四六三項，相較同業建立起極高的技術壁壘及進入門檻，也因此可以在摺疊手機市場寡占訂單。

過去兩年，全球摺疊機手機滲透率不過一％上下，去年出貨量一四九○萬台，但富世達就能連續兩年繳出每股超過九元的成績，Counterpoint Research預估，今年起摺疊手機出貨量將加速成長，至二○二七年上看一．○二億支，擁有技術寡占優勢的富世達，未來幾年營運高成長可期，高股價也相對獲得支撐，能否再度站上三○○元，已備受矚目。（全文未完）

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