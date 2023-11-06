台灣近幾年，因為手機網路APP的關係，不少大陸用語也在台灣被常使用，近日內有網友就很好奇，詢問有啥常用的詞彙，引起網友的熱議，其中這「2字」用過後就回不去了，且找不到替代詞。

網友在《PTT》發文討論中國用語「有什麼好用的詞彙嗎？」，並提到這幾年靠著大陸網路的強盛，許多APP、影片內都接觸的到大陸用語，他認為大陸用語「應該有些蠻好用的詞彙吧」，並呼籲大家大聲分享出來。

po文一出，立刻引起網友討論，陸續分享自己認為很好用的大陸用語，「牛B、優化」、「西蘭花、衛生間、土豆絲、實槌、細思極恐」、「貓膩」、「老鐵家人們」、「顯眼包、熱搜」、「質量、激活、視頻」。

其中，一票網友都點名「碰瓷」，紛紛認為台灣找不到替代的。還有人指出兩岸用語的差異，「其實低端高端還不錯，台灣原本應該叫社會底層跟金字塔頂端；質量其實台灣有些人的說法是『質與量』的簡稱，大陸的『質量』則是完全指我們原本的『品質』。」