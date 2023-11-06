女星錢柏渝當年與台塑長孫王泉仁愛得轟轟烈烈，甚至為了對方選擇放棄演藝事業，兩人甜蜜飛到英國念書，但戀情卻維持1年多就宣告分手。錢柏渝在2017年後幾乎沒有新的影視作品，偶爾上綜藝節目，近日她在社群曬出的自拍美照，被網友發現根本看不出已經40歲，驚呼「和20年前一樣美」。

近年越來越少作品的女星錢柏渝，反而積極經營社群平台，不時透過Instagram分享日常動態，3日她上傳一系列美照和美食照，興奮地說，「發現好吃的餐廳」；照片中的錢柏渝絲毫看不到歲月痕跡，一雙大眼睛、高挺鼻樑和嫩白臉蛋，身材也維持地凹凸有致，令人稱羨。

其實錢柏渝今年已經40歲，整個人精氣神十足，活脫像是個青春女大學生，讓粉絲也忍不住盛讚，「美得很依舊」、「女神太美了吧」、「真會拍，人美、東西也好吃的樣子」、「看起來真的很美味」；不過，被粉絲問是哪間餐廳，錢柏渝意外很搞笑地說自己忘記名字，只記得在東區。

錢柏渝2006年與台塑長孫王泉仁熱戀時，外界都好奇她是否嫁進豪門當少奶奶，在兩人情斷後，分手原因也被瘋猜，其中更有人指出王泉仁父親王文洋曾公開反對，直言「我只給她一個條件，就是至少國立大學畢業，或是國外同等學歷就這樣而已」，就是分手主因；而錢柏渝在2019年有出面否認，證實該說法是外界傳的，但她不願意多談真正的分手原因，因為是私人的事情。