2024總統選戰白熱化，國民黨總統參選人侯友宜4日下午在台北市政府前廣場舉辦萬人造勢，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等藍營大咖都現身站台，營造大團結氣勢。對此，國民黨台北市議員詹為元5日就表示，「朱立倫因為藍白合的事情，真的很生氣」，而前立委郭正亮也表示，「柯文哲他說他們的用語是，我會回家考慮想一想，可是朱立倫就自顧弄個版本出來，並不是說答應了反悔」，引發討論。

詹為元5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「昨天朱立倫臉色真的槁木死灰，他上台罵完柯文哲之後，就走掉了，因為我們是叫他留下來，至少要站在馬英九旁邊，他直接走掉」，詹為元更接著說，「我們以為是我們沒有照顧好，但後來聽說，他是因為藍白合的事情，真的很生氣」。

而節目中一旁的郭正亮也直呼「他真的很生氣」，甚至郭正亮還說，柯文哲他說他們的用語我會回家考慮想一想，可是朱立倫就自顧弄個版本出來，並不是說答應了反悔，「這個差很多」。