距離2024總統大選僅剩69天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就表示，「如果藍白合失敗，柯文哲一定會單獨參選，因為他是政黨候選人，非選不可，而他的民調一定是往下滑，因為目前15％就算是高分，不會超過15％」，引發討論。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》中表示，「如果藍白合失敗，柯文哲一定會單獨參選，因為他是政黨候選人，非選不可，而他的民調一定是往下滑，因為目前15％就算是高分，不會超過15％」，吳子嘉更指出，「因為很簡單，因為中間選民已經離開他了，所以中間選民離開他，就是知識份子離開到侯友宜那邊；藍色選民也離開他了，都回歸到侯友宜那邊了」。

吳子嘉坦言，如果柯文哲單獨參選2024，「那他現在再來就是要從民調15％經營起，現在的民眾或藍軍支持者、中間選民都認為，如果藍白合失敗的話，柯文哲要負的責任比較大」。