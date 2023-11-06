雙11即將到來，你準備好跨境搶購了嗎？據南韓關稅廳最新數據，今年前3季，中國大陸企業在南韓跨境電商網購市場上，市占率逼近5成，今年全年料將擠下美國業者，成為南韓最大跨海網購市場。

據南韓《亞洲日報》、韓聯社報導，今年第1季至第3季，南韓跨境電商網購金額達4.7928兆韓元（約新台幣1285億元），較去年同期成長20.4%。從「海淘」來源地來看，大陸以2.2217兆韓元（約新台幣596億元）的規模遙遙領先，占比達46.4%，其次依序為美國（29.1%）、歐盟與英國（13.6%）、日本（7.2%）、東南亞（1.2%）與加拿大（0.8%）等。

在2014年，南韓自美國跨境網購的商品金額為1.1979兆韓元，而自大陸跨境網購的規模僅2257.81億韓元，僅為美國的5分之1。可是時隔不到10年，在南韓的跨境網購版圖已經有了天翻地覆的變化。報導中指出，按照目前的趨勢來看，大陸將在今年超越美國，成為南韓最大的跨境網購市場。

報導中指出，大陸地位迅速提升，與大陸電商企業的發展態勢有關。阿里巴巴旗下的全球速賣通在2018年進軍南韓市場，藉由價格優勢，快速搶占市場率，今年有望首度登上南韓跨境網購App寶座。