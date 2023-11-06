民眾黨不分區立委名單傳出納入大陸來台配偶徐春鶯，遭到綠營猛攻。退伍少將、桃園市議員于北辰質疑徐春鶯，她長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣？網友反駁于北辰，「笑死，民進黨有多少人在臉書貼國旗說中華民國生日快樂？」「于北辰為什麼不敢檢視趙天麟？」

民眾黨不分區立委名單傳出納入台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，徐春鶯5日開記者會，秀出中華民國護照和身份證，她強調，在大陸沒有身份，怎麼還會有國籍？且她自己從未加入中國共產黨或共青團，要求民進黨總統參選人賴清德提出證據，否則應給交代。

柯文哲辦公室發言人陳智菡也表示，徐春鶯已表態，如果查到她是共產黨員，願意註銷中華民國身分，甚至被驅逐出境。

退伍少將于北辰。（資料照片）

退伍少將、桃園市議員于北辰在親綠媒體質疑徐春鶯，她長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣？于北辰也問，她國慶過哪一天？

對此，網友反駁，「笑死，民進黨有多少人在臉書貼國旗說中華民國生日快樂？」「于北辰為什麼不敢檢視趙天麟？」「鍘龐統的將軍，有本事去抓匪諜啊！」