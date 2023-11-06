直播全場皆以幽默對談方式進行，讓民眾輕鬆了解最新詐騙手法。（吳佩蓉攝）

霹靂火巨星「黑面大ㄟ」無償與宜警直播識詐 籲「騙騙騙離不開ATM」

宜蘭縣警局5日邀請曾演出過霹靂火本土演員「黑面大ㄟ」林郁順，無償與局長林武宏直播反詐騙宣導，透過幽默對談進行「有獎徵答」，認識最新詐騙手法。黑面大ㄟ呼籲，「騙騙騙離不開ATM，提到錢就是在騙你」，希望鄉親顧好財產；林武宏指出，今年成功攔阻詐騙金額逾1.1億元，未來會持續守護縣民財產安全。

先前宜警推出「阿宏A苦勸」系列反詐影片，立即在縣內各大通訊軟體群組造成轟動，網路溫度計直線上升，讓民眾識詐非常有感，光是縣內的金融機構本在今年就攔阻詐騙案件共225件、1億1708萬754元，遂警局藉由防詐訊息持續全面推廣，並和金融機構密切合作，避免社會大眾受騙。

黑面大ㄟ表示，來宜蘭最主要是反詐騙宣導，因國人被騙的假投資最多，所以他常提到，騙騙騙離不開ATM，提到錢就是在騙你，希望鄉親要把財產顧好；很多人說假投資、假親友、假檢察官，都是假的，連最近AI也非常厲害，他強調，ATM只能把錢轉出去，不能轉進來，且解除分期付款都是假的，希望大家不要被騙。

林武宏說，警政署非常重視反詐騙，藉由各種方式宣導，從去年就一直在做宣導識詐，全台也成功攔阻詐騙金額42億元，且今年到10月為止，也已攔阻75億元，成效非常好，遭詐騙的都是老百姓的辛苦錢、退休金及棺材本，希望民眾要更小心，不要讓假檢警、假投資，甚至猜猜我是誰等詐騙話術所欺騙。

刑警大隊隊長鄭偉豪指出，防詐騙（識詐宣導）是當前警政署的工作重點，將持續發想更多創新宣導方式，以分齡、分眾為原則，讓民眾清楚了解；並呼籲大眾，詐騙集團常利用人民的貪心、投機及好奇心進行詐騙，若民眾接獲可疑電話或訊息，可撥打110、165電話諮詢，以免受騙，確保自身財產安全。